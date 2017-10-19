Курганский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему и. о. ректора КГУ Михаилу Ерихову. Ему назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима с выплатой ущерба вузу в сумме 1 млн 561 тыс. рублей, передает корреспондент «URA.RU».
Ерихова арестовали в зале суда. Адвокатов с ним не было, сам он заявил, что будет обжаловать приговор. Свою вину экс-руководитель КГУ не признал. Суд снял с Ерихова обвинение в незаконных увольнениях проректора и главного бухгалтера, а также в присвоении денег, выделенных на командировочные расходы. Командировки Ерихов не обязан был согласовывать с министерством образования. Сумма ущерба за квартиру, арендованную за счет вуза, была снижена до 374 тысяч рублей. Суд также посчитал, что факт найма личной охраны за счет КГУ не доказан.
Напомним, Михаил Ерихов возглавил КГУ летом 2015 года. После скандального увольнения двух проректоров (Бориса Шалютина и Александра Галиниченко) в феврале 2016 года в отношении него возбудили уголовное дело и отстранили от управления вузом, а через несколько месяцев уволили.
Следственные органы обвинили Ерихова в растрате денег вуза в особо крупном размере, превышении полномочий и уклонении от погашения кредиторской задолженности. Помимо траты непомерных командировочных расходов и шикарной жизни за счет вуза (аренду квартиры за 50 тыс. рублей, личной охраны и адвоката), ему вменили фиктивное трудоустройство его сестры в КГУ. По данным следствия, ущерб от действий экс-руководителя КГУ составил 2,6 млн рублей. Прокурор просил назначить Ерихову наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и взыскать с него в пользу вуза 2,5 млн рублей. После оглашения приговора гособвинитель сообщил, что удовлетворен приговором с реальным сроком лишения свободы.