Курганцев возмутил ремонт дорог черноземом: «Нанотехнологии, XXI век». ФОТО

16:09 19 октября 2017 0

Материал для засыпки ям оказался железнодорожным балластом Фото: Татьяна Егрунова

Жители дома по адресу проспект Конституции, 59 в Кургане заметили, что ямы в их дворе засыпают землей. Фотографии необычных ремонтных работ разместила в соцсети «ВКонтакте» горожанка Татьяна Егрунова.

«Мы уже второй год воюем с нашей управляющей горе-компанией: то отопление не включают вовремя, то мусор не хотят убирать. А сегодня решили ямы землей засыпать. Два раза мусоровоз проедет — и вся грязь будет на детской площадке и в подъезде», — прокомментировала Татьяна «URA.RU».

«Это асфальт, ничего вы не понимаете… Нанотехнологии, 21 век», — пошутил под постом Евгений Феоктистов. «Асфальта нет, зато очень много земли, что имеем то и делаем. Главное, не забывайте платить исправно!», — подхватил Алексей Бакулов. «Ну ладно хоть за это счет не выставляют. А то кинут землю и скажут, что это — асфальт», — с позитивом взглянул на ситуацию Евгений Петров.

Как пояснил агентству директор УК «Наш Город» Андрей Неделькин, материал, использованный для засыпки ям, — не земля, а железнодорожный балласт. «Балласт со временем очень хорошо укатывается и образует жесткую структуру. Грязь будет образовываться от любого другого материала, а по балласту можно босиком ходить — и останутся чистыми ножки», — сказал он.

Собеседник также отметил, что полноценный ремонт дорог во дворе проведут в рамках федеральной программы «Комфортная среда». Конкретных сроков Неделькин не назвал.