В гордуму Кургана прошла депутат, известная по протесту в Зайково
В состав депутатов Курганской городской думы вошла общественница Снежана Викулина. Некоторые источники сообщают, что у нее уже есть опыт работы с жителями еще со времен протеста в микрорайоне Зайково, где закрывали поворот с трассы. Кроме того, рассказывают, что у Викулиной есть и условный покровитель. О том, какие еще достижения есть у нового депутата корреспондентке URA.RU сообщают источники из политических кругов Кургана.
«Долгое время Викулина представляла интересы жителей Зайково. Когда закрыли поворот на микрорайон, курганцы вышли с протестом. Во время собрания она общалась с тогдашней главой города Еленой Ситниковой как и во время митинга, так и в ее кабинете после», — рассказывают URA.RU источники.
Кроме того, есть версия, что Викулина активно поддерживает связь с действующим депутатом гордумы Кургана Иваном Камшиловым. У некоторых источников сложилось впечатление, что новый политик является протеже более опытного коллеги. Сам же Камшилов в разговоре с корреспондентом отметил, что действительно знаком с ней как раз со времен, когда в Зайково был протест и помогал жителям вернуть поворот. Также, сообщают инсайдеры, что Викулина сдружилась с депутатами Анастасией Денисенко и Анастасией Романович.
Корреспондентка URA.RU попыталась получить комментарий от депутата Снежаны Викулиной. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской городской думе официально передали мандат экс-депутата Дмитрия Жуковского, ушедшего в областной парламент. Новым народным избранником стала бывший член Общественной палаты Кургана Снежана Викулина.
