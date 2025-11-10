В Кургане мужчина попытался зарезать соседа кухонным ножом в общежитии. Видео
Курганец напал на соседа с ножом (архивное фото)
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В Кургане 52-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство. В общежитии на улице Автозаводской произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого обвиняемый нанес соседу несколько ударов кухонным ножом. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области в своем tg-канале.
«5 ноября текущего года курганец распивал спиртное с соседом в комнате общежития по улице Автозаводская в городе Кургане. В ходе произошедшего конфликта обвиняемый нанес гостю взятым на месте происшествия кухонным ножом несколько ударов в область грудной клетки. В дальнейшем очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, потерпевший своевременно был госпитализирован в медицинское учреждение», — пишут ведомство.
Следственные органы во взаимодействии с полицией задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, в том числе против личности.
В Кургане вновь зафиксирован случай нападения с ножом. Ранее, в ночь на 26 октября, 51-летний мужчина ранил ножом знакомую во время конфликта в своей квартире — женщина скончалась в больнице. Новый инцидент произошел 5 ноября в общежитии на улице Автозаводской.
