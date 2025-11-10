Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Кургане мужчина попытался зарезать соседа кухонным ножом в общежитии. Видео

10 ноября 2025 в 14:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганец напал на соседа с ножом (архивное фото)

Курганец напал на соседа с ножом (архивное фото)

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Кургане 52-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство. В общежитии на улице Автозаводской произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого обвиняемый нанес соседу несколько ударов кухонным ножом. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области в своем tg-канале.

«5 ноября текущего года курганец распивал спиртное с соседом в комнате общежития по улице Автозаводская в городе Кургане. В ходе произошедшего конфликта обвиняемый нанес гостю взятым на месте происшествия кухонным ножом несколько ударов в область грудной клетки. В дальнейшем очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, потерпевший своевременно был госпитализирован в медицинское учреждение», — пишут ведомство.

Следственные органы во взаимодействии с полицией задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, в том числе против личности.

Продолжение после рекламы

В Кургане вновь зафиксирован случай нападения с ножом. Ранее, в ночь на 26 октября, 51-летний мужчина ранил ножом знакомую во время конфликта в своей квартире — женщина скончалась в больнице. Новый инцидент произошел 5 ноября в общежитии на улице Автозаводской.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал