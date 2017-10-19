«Сохраним наше поколение»: МВД предлагает сажать за гей-пропаганду

В МВД предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, гомосексуализма и нетрадиционных отношений среди российских детей.
Такого мнения придерживается Сергей Алабин, работающий в отделе МВД России по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности. По его словам, действующую административную ответственность за пропаганду педофилии, гомосексуализма и нетрадиционных связей нельзя назвать эффективной, так как она предусматривает только штрафы.
Если за подобные деяния ввести уголовное наказание, то Россия сможет «сохранить наше поколение», считает Албин.
Ранее в Германии были реабилитированы десятки тысяч мужчин-геев, осужденных за «противоречащие природе» половые акты, писала Национальная служба новостей.