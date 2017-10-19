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19 октября 2017
16:31  19 октября 2017 0

«Сохраним наше поколение»: МВД предлагает сажать за гей-пропаганду

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Ведомство предлагает ужесточить наказаниеФото: depositphotos.com © URA.RU

В МВД предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, гомосексуализма и нетрадиционных отношений среди российских детей.

Такого мнения придерживается Сергей Алабин, работающий в отделе МВД России по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности. По его словам, действующую административную ответственность за пропаганду педофилии, гомосексуализма и нетрадиционных связей нельзя назвать эффективной, так как она предусматривает только штрафы.

Если за подобные деяния ввести уголовное наказание, то Россия сможет «сохранить наше поколение», считает Албин.

Ранее в Германии были реабилитированы десятки тысяч мужчин-геев, осужденных за «противоречащие природе» половые акты, писала Национальная служба новостей.

Олег Теплоухов
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