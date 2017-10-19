На Ямале из-за сильнейшего гололеда слетели с трассы в кювет уже три автомобиля и перевернулась грузовая фура, а пассажирский маршрутный автобус врезался в опору ЛЭП. Как сообщили «URA.RU» в городской станции скорой помощи, водителю автобуса, попавшему в ДТП по дороге в аэропорт Ноябрьска, бригада медиков оказала помощь на месте. Пассажиры не пострадали.
Фото и видео лежащих вдоль дорог грузовых и легковых автомобилей публикуют городские паблики в соцсетях. Инспекторы ДПС ГИБДД срочно обращаются в СМИ с просьбой распространить предупреждения о скользкой дороге, на которых не спасает даже зимняя шипованная резина.
Полиция вынуждена была перекрыть главную транспортную магистраль на выезде из Ноябрьска для того, чтобы дорожные службы успели привести критический участок дороги в порядок. Коммунальщики также работают в экстренном режиме: дороги в городской черте также стали обледеневать. Вероятность попадания под колеса пешеходов даже на «зебре» увеличилась.
По прогнозам, ситуация с погодой только будет усугубляться все ближайшие дни. Движение на дорогах практически парализовано.