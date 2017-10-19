17:12 19 октября 2017 0

По версии следствия, медика взбесило, что пациент, которого не пускали в туалет, помочился прямо в палате Фото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Перми, бурно отмечавший майские праздники, уснул на улице и попал в наркодиспансер. Мужчина провел там не больше суток, его выписали, и он вернулся домой. Спустя две недели он умер у себя дома. Причиной смерти стала пневмония, которая развилась из-за линейного перелома ребер, гласит официальное заключение. По версии следствия, ребра пострадавшему переломал медбрат того самого наркодиспансера. Причиной агрессии сотрудника стало то, что пациент, которого не пускали в туалет, справил нужду прямо в углу палаты. Корреспондент «URA.RU» попал на заседание суда и сумел узнать подробности той ночи.

Коллеги 33-летнего парня, который оказался на скамье подсудимых, отзываются хорошо — мол, он всегда был корректен с пациентами, несмотря на то, что контингент в медучреждении порой вел себя не очень адекватно. Сам медбрат отрицает свою вину — он признает лишь тот факт, что толкнул пациента, но уверяет, что не бил. Против него есть только два свидетеля — один из них санитар, который и дал показания против коллеги. Молодой человек рассказал, что он и медбрат услышали, как кто-то испражняется в палате. Зайдя внутрь, они застали одного из пациентов за неприличным занятием. По словам санитара, медбрат разозлился и ударил мужчину кулаком в грудь, а, когда тот упал, пнул ногой. На видео, где записан следственный эксперимент, главный свидетель несколько раз говорит, что не помнит точно, как именно бил пациента медбрат. Второй очевидец произошедшего — пациент, который лежал в тот день в той же палате для вытрезвления пьяных пациентов. Следственный эксперимент с его участием в зале суда пока не показывали.

Аналогичную версию своим родственникам рассказывал и сам погибший. Его брат пояснил в суде, что мужчина просился в туалет, но его не пускали. Тогда тот, не в силах больше терпеть, помочился прямо в палате, за что и поплатился здоровьем.

Врачи, дежурившие в тот день, когда привезли мужчину, говорят, что тот был в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. Это означает, что пациент не мог самостоятельно передвигаться и получить от него какую-либо информацию о состоянии здоровья было невозможно. Что любопытно, медики утверждают, что не слышали в палате, где он лежал, никакого шума. «Мой кабинет находится точной под той палатой, где лежал погибший. Я бы услышал, если бы там случилась потасовка», — пояснил на суде психиатр-нарколог. Дежурный врач общей практики также отметил, что никаких звуков, указывавших на драку, он в ту ночь не слышал.

При этом врачи предполагают, что пациент мог получить травму еще до попадания в наркодиспансер, хотя оба его осматривали при поступлении, но никаких видимых повреждений не нашли. Однако, по их словам, они могли не заметить у поступившего перелом ребер. «Если перелом свежий и воспаление еще не наступило, то гематом на коже может не быть. При этом пациент был пьян, то есть фактически под анестезией. Он мог просто не чувствовать боли. Стоит отметить, что сотрудники скорой, которые забирали его с места, сообщили, что он лежал — то есть, скорее всего, он упал, вероятно, не один раз, и вполне мог получить травму на улице», — говорит психиатр-нарколог.

Что любопытно, в наркодиспансере, куда доставили пьяного мужчину, утверждают, что пациента привезли на скорой — медики подобрали его, лежавшего на тротуаре, на перекрестке улиц Куйбышева и Лодыгина. Кто их вызвал, остается неизвестным. Однако сам мужчина утверждал, что его забрали именно полицейские.

На суде брат погибшего, не скрывая слез, рассказал о его последних днях: «2 мая мне позвонила сестра. Она пришла к брату в гости. Рассказала, что он очень долго спускался, чтобы открыть ей дверь. Она увидела, что с ним что-то не то. Он сказал: „я попал в вытрезвитель, и меня побили менты“».

Был ли это бред нетрезвого сознания, или пермяк до наркодиспансера успел побывать в участке, остается загадкой.

Родственники погибшего характеризуют его как человека уравновешенного, и утверждают, что тот, хоть и выпивал, но меру знал. Адвокат медбрата, обвиняемого в избиении пациента, рассказал «URA.RU», что узнавал подробности жизни погибшего. «Он не имел постоянного дохода, его фактически содержала сестра. Он часто выпивал, в том числе аптечный „Боярышник“. В условиях такого образа жизни он вполне мог подорвать здоровье. У него, в частности, был хронический бронхит», — говорит защитник.

Сестра погибшего в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметила, что ее брат отнюдь не был маргиналом. «Я даже фотографию принесла, вот, посмотрите, он был нормальным человеком. Это неправда, что его подобрали спящим на улице, он никогда не падал. А сейчас медики пытаются доказать, что он просто пьянь. Даже если человек и был пьяным, разве можно с ним так?», — говорит собеседница.