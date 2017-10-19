Погибшие на шахте в Пласте горняки выпили и нарушили дисциплину

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору закончила расследование ЧП на шахте «Центральная» в Пласте. В числе причин трагедии эксперты назвали алкогольное опьянение шахтеров и нарушение ими трудового распорядка.
На сайте ведомства сообщается, что работники предприятия нарушили не только трудовой распорядок, но и дисциплину. Так, один из проходчиков без разрешения начальства оставил своей рабочее место. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что он был пьян. Другого проходчика также обвинили в пьянстве на работе и нарушении положения о нарядной системе предприятия. Третьего шахтера уличили только в нарушении трудовой дисциплины.
«Мнение о нарушениях технологического процесса, указанные в выводах Ростехнадзора, разделяем частично, — заявил „URA.RU“ управляющий директор „Южуралзолота“, собственника шахты, Роман Бергер. — У нас есть особое мнение, указанное в итоговом акте расследования. Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства случившегося, и делать окончательные выводы преждевременно. Все предписания Ростехнадзора выполняются. В компании разработаны и внедряются организационно-технические мероприятия подобных трагедий».
Остается неясным, почему шахтеры были нетрезвы. Прежде чем заступить на смену, все рабочие проходят медицинский осмотр и проверяются на алкотестере. По информации «URA.RU», такую проверку рабочие прошли. Есть версия, что алкоголь шахтеры приняли уже во время смены.
Ранее «URA.RU» писало о том, что следователи допросили владельца шахты, где погибли люди, а руководство предприятия пообещало выплатить семьям погибших по миллиону рублей.