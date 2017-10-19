В Екатеринбурге дворник зарезал девушку, отказавшую ему в сексе. ФОТО

17:08 19 октября 2017 0

Девушка пригласила мужчину в гости, но от интима отказалась Фото: Вероника Одинцова, instagram

В доме на улице Лучистой в Екатеринбурге убили 20-летнюю Веронику Одинцову. Она умерла после нескольких ударов ножом.

«Обнаружено тело молодой женщины 1997 г. р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений. По данному факту следователем СКР возбуждено уголовное дело по статье „убийство“. По подозрению в совершении данного преступления в тот же день задержан ранее судимый мужчина 1975 г. р. В настоящее время обстоятельства совершенного преступления устанавливаются в ходе следственных действий, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы», — сообщил «URA.RU» и. о. руководителя СО по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР Артем Повереннов.

Мужчина, задержанный за убийство, работал дворником в этом доме. Когда он был в гостях у девушки, она отказала ему в сексе, взяла в руки нож и припугнула его. Тогда он отнял у нее оружие и зарезал ее. Девушка будет похоронена в родном городе Нижней Туре.