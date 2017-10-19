Путин изменил свою зарплату на 2018 год

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2018 года снижение зарплаты высшим государственным чиновникам на 10%. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.
Зарплата с дисконтом будет выплачиваться до конца 2018 года, президенту, премьер-министру, вице-премьерам и министрам, пишет Lenta.ru. Также меньше денег заработают генпрокурор, главы Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии, сотрудники администрации президента и правительства.
Впервые указ о снижении зарплат чиновникам начал действовать в феврале 2015 года, затем Путин его несколько раз продлевал.
Как писало «URA.RU» ранее, что в 2016 году доход Владимира Путина составил 8,86 млн рублей. Согласно декларации президента, его средний месячный заработок в 2016 году составил 738 тысяч рублей.