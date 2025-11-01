Названа причина внезапного взрыва в квартире в Ростове-на-Дону
Повреждения получил фасад здания
Фото: Илья Московец © URA.RU
Газовый баллон строителей, предварительно, стал причиной взрыва в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в одной из квартир жилого комплекса «Левобережье».
«Предварительная причина взрыва — баллон установщиков натяжных потолков или котел», — пишет telegram-канал «Это Ростов новости». Мощность взрыва была настолько значительной, что обломки конструкций разбросало по всему двору жилого комплекса. Повреждения получил фасад здания. После этого начался пожар.
В многоквартирном ЖК "Левобережный" в Ростове произошел взрыв
