Названа причина внезапного взрыва в квартире в Ростове-на-Дону

Газовый баллон строителей стал причиной взрыва в Ростове-на-Дону
01 ноября 2025 в 14:43
Повреждения получил фасад здания

Фото: Илья Московец © URA.RU

Газовый баллон строителей, предварительно, стал причиной взрыва в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в одной из квартир жилого комплекса «Левобережье».

«Предварительная причина взрыва — баллон установщиков натяжных потолков или котел», — пишет telegram-канал «Это Ростов новости». Мощность взрыва была настолько значительной, что обломки конструкций разбросало по всему двору жилого комплекса. Повреждения получил фасад здания. После этого начался пожар.

Материал из сюжета:

В многоквартирном ЖК "Левобережный" в Ростове произошел взрыв

