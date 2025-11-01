Логотип РИА URA.RU
Взрыв и пожар в жилом доме в Ростове-на-Дону: онлайн-трансляция

Взрыв и пожар в жилом доме в Ростове-на-Дону
01 ноября 2025 в 14:37
Взрыв случился в квартире в ЖК «Левобережье»

Фото: Местный telegram-канал

В одной из квартир в Ростове в ЖК «Левобережье» прогремел взрыв. После этого начался пожар. Обломки раскидало по двору, поврежден фасад. Предварительная причина взрыва — повреждение газового котла. URA.RU заводит онлайн-трансляцию, в которой будут написаны все оперативные новости.


14:44 По информации telegram-канала «Это Ростов новости», от ударной волны выбило как минимум два стеклопакета. О пострадавших информации нет. По предварительной информации, взрыв баллона мог произойти в тот момент, когда в квартире устанавливали натяжной потолок.

14:47 Главное управление МЧС России подтвердило РИА Новости информацию о взрыве.

14:48 Как стало известно редакции «Новости Ростова и области», на место происшествия приехал директорский и инженерный состав.

14:49 Спасатели потушили огонь на шести квадратных метрах. Об этом сообщило МЧС telegram-каналу Don Mash.

