В России подорожает импортное шампанское
Повышение цен не обойдет стороной и основных отечественных производителей игристого
С 1 января 2026 года в России ожидается повышение акцизов на алкогольную продукцию. Эксперты алкогольного рынка предупреждают: ноябрь и декабрь 2025 года могут стать последней возможностью для россиян приобрести шампанское по привычным ценам.
«Мы наблюдаем тревожную тенденцию: в этом году крупные сети могут отказаться от новогодних акций на шампанское», — сообщил коммерческий директор дистрибьюторской компании Алексей Воронин «СМИ2». По словам эксперта, некоторые торговые сети уже сейчас закладывают в закупочные цены будущий рост налогов и не планируют снижать маржу в декабре. Более того, отдельные ритейлеры могут начать постепенное повышение цен уже в ноябре.
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, ставка акциза для игристых вин увеличится на 8,9%. Повышение налоговой нагрузки означает, что традиционная бутылка «Советского шампанского» или популярного Prosecco может подорожать на 100–200 рублей уже в первые дни нового года.
Поправки к Налоговому кодексу особенно сильно скажутся на продажах импортного вина. Для любителей французского шампанского, итальянского просекко или испанской кавы это означает, что привычные бренды могут подорожать на 20–30%. Однако повышение цен не обойдет стороной и основных отечественных производителей игристого.
