«Супер человек, веселил всех!»: каким запомнился актер Попов в глазах близких и коллег

Романа Попова коллеги запомнили как веселого и светлого человека Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Коллеги и друзья погибшего актера Романа Попова в беседе с журналистом URA.RU поделились теплыми воспоминаниями о нем во время церемонии прощания, которая проходит в Москве 1 ноября. Они все говорят об ушедшем из жизни артисте исключительно как о душевном, теплом и светлом человеке. Каким исполнитель роли Мухича из «Полицейского с Рублевки» запомнился окружающим — в материале URA.RU.

«Супер человек был!»

Актер театра и кино Владислав Дунаев назвал Попова светлым и позитивным человеком. «Он светлый человек, веселый. Максимально позитивный, все хотели с ним общаться. Даже если посмотреть, что о нем пишут в интернете — понимаешь, что все его знали, и он всех знал. Супер человек был — просто супер!» — сказал Дунаев.

Еще один коллега артиста отметил в разговоре с URA.RU, что Попов всегда создавал интересную атмосферу на съемочной площадке. «Всегда делал так, что на площадке было интересно находиться, и поддерживал текст. Мы проходили с ним, смеялись всегда вместе. Тяжело говорить на самом деле. Хороший человек так быстро ушел, семью жалко», — поделился мужчина.

Продолжение после рекламы

Веселил всех колонкой с музыкой

В свою очередь режиссер Анна Рокс вспомнила, что Попов приносил на площадку колонку с музыкой и веселил всех между дублями. «Он приходил с колонкой, он ставил музыку, он всех веселил, и между дублями какие-то забавные истории рассказывал. Конечно, жаль, что Ромы больше с нами нет, он принес столько радости и позитива в этот мир, столько комедии, и он запечатлен с нами навсегда благодаря кино», — сказала Рокс. По ее словам, артист был создан для комедийных ролей.

«Был каким-то другим»

Экс-участник группы «Челси» Роман Архипов познакомился с Поповым около года назад. Он отметил специфический юмор актера и его необычное отношение к жизни. «Он отличался, он был каким-то другим. Какие-то вещи, которые он любил, он прям пропагандировал — какие-то китайские бренды, какую-то странную музыку, какой-то панк-рок. Он очень любил рок-музыку», — рассказал Архипов. Музыкант добавил, что Попов при знакомстве рассказывал ему о своей болезни в 2018 году и о том, как излечился. «Он вызвал впечатление человека, который действительно любит жизнь и умеет ценить какие-то маленькие радости, моменты», — заключил Архипов.