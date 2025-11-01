Россия поразила склады с дальнобойными беспилотниками ВСУ
Россия нанесла удары по складам дальнобойных беспилотников ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Вооруженные силы России поразили украинские аэродромы и места хранения дальнобойных беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«ВС РФ ударили по украинским аэродромам», — сообщили в Минобороны России. Удары также пришлись на места хранения дальнобойных беспилотников ВСУ.
ВС РФ продвигаются на всех направлениях в зоне проведения СВО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что все операции проводятся под контролем и с уверенностью.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
