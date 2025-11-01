Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Россия поразила склады с дальнобойными беспилотниками ВСУ

01 ноября 2025 в 14:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россия нанесла удары по складам дальнобойных беспилотников ВСУ

Россия нанесла удары по складам дальнобойных беспилотников ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вооруженные силы России поразили украинские аэродромы и места хранения дальнобойных беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«ВС РФ ударили по украинским аэродромам», — сообщили в Минобороны России. Удары также пришлись на места хранения дальнобойных беспилотников ВСУ.

ВС РФ продвигаются на всех направлениях в зоне проведения СВО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что все операции проводятся под контролем и с уверенностью.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал