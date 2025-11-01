В Петербурге задержали школьника за попытку поджога служебного автомобиля

В Санкт-Петербурге правоохранительными органами был задержан 13-летний школьник. Подросток предпринял попытку совершить поджог автомобиля полиции. Согласно показаниям задержанного, незадолго до инцидента он завязал знакомство с девочкой в интернете. Позже в их виртуальное общение вмешался неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и сообщил об украинском гражданстве новой подруги. Об этом сообщает МВД.