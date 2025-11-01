Россиянка осуждена за попытку передать возлюбленному наркотики при поцелуе в здании суда
Женщина отправилась в колонию на 10 лет и 1 месяц
Фото: Илья Московец © URA.RU
Кировский районный суд Новосибирска осудил местную жительницу за попытку передать наркотики своему сожителю в суде. За роковой поцелуй ей назначили 10 лет и 1 месяц тюрьмы. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«В Новосибирске женщина осуждена за попытку передать наркотики [при поцелуе] сожителю в здании суда. <...> Суд назначил виновной 10 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении telegram-канала прокуратура Новосибирской области.
Женщина была признана виновной по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков. По данным следствия, подсудимая сперва приобрела запрещенные вещества, а после, в сентябре 2024 года, обвиняемая прибыла в здание суда, где проходило судебное разбирательство по уголовному делу ее сожителя.
Дождавшись момента, когда ее возлюбленный появился в сопровождении конвоя, женщина подошла к нему и под видом поцелуя попыталась передать наркотические вещества изо рта в рот. Однако довести преступный замысел до конца ей не удалось. Действия подсудимой заметил сотрудник службы судебных приставов.
