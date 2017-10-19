19:04 19 октября 2017 0

Вблизи Останкино могут пройти акции протеста Фото: kudamoscow.ru

У девяти барж из разобранного понтонного моста между поселками Уренгой и Коротчаево в ЯНАО нашлись хозяева. Права на суда заявила «Корпорация рост нефти и газа» (более известна, как «Роснефтегаз»), подконтрольная бизнесмену Олегу Ситникову. Об этом сообщили «URA.RU» источники, знакомые с положением дел в Арбитражном суде автономного округа.

Мост был демонтирован 21 августа по решению суда, признавшего эксплуатацию конструкции незаконной. Одной из причин ликвидации переправы стал случай, произошедший весной 2013 года, когда из-за работы моста уровень реки поднялся так высоко, что затопил часть Уренгоя. Ряд домов пришлось эвакуировать. Тогда установить собственника барж не удалось, они были отбуксированы в одну из проток в районе Тарко-Сале, где и хранились по сей день.

Понтонные переправы — одно из немногих доступных транспортных решений в северных регионах страны Фото: Алексей Андронов © URA.RU

«Роснефтегаз» счел ликвидацию переправы неправомерной и обжаловал действия приставов. По решению Арбитража арест на имущество (баржи) был снят, однако возобновить переправу предприятие не сможет.

«Судья пересмотрел только решение о наложении ареста на имущество. Все остальное — оставил без изменения. Это значит, хозяева переправы могут забрать свои баржи, но использовать их по назначению нигде на территории Ямала, да и за ее пределами, они не могут. Это незаконно и законных оснований на это у них по-прежнему нет», — прокомментировал собеседник агентства.

Однако не исключено, что переправа может появиться на прежнем месте, несмотря на официальный запрет. Известно, что руководство «Роснефтегаза» создает вокруг ситуации видимость протеста. В частности, была попытка вывести жителей поселка на митинг, а ряд сотрудников предприятия отправились в Москву для организации одиночных пикетов у зданий федеральных органов власти — ФССП, Генпрокуратуры — а также возле Останкинской телебашни.

Получить комментарии «Роснефтегаза» на момент подготовки материала не удалось.