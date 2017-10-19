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19 октября 2017
18 октября 2017
19:13  19 октября 2017 0

У гендиректора «Уральских авиалиний» Скуратова умер брат. Он был обманутым пайщиком ЖК «Кольцовский»

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
Николай Скуратов долго болел и сильно переживал из-за квартирыФото: Ehsan Khakbaz H. /Flickr

В Екатеринбурге умер брат гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова — Николай Скуратов. Он был одним из пайщиков ЖК «Кольцовский», который не могут достроить уже три года. О смерти мужчины «URA.RU» рассказала еще одна пайщица Елена.

«Сегодня ночью умер. Он до этого болел долго, на него сильно повлияла ситуация с жильем. Они с женой квартиру купили, мебель, но заехать не получилось», — рассказала собеседница агентства. Елена отметила, что Скуратов, хотя и не участвовал в голодовках пайщиков, всегда активно поддерживал активистов, звонил им.

«У него брат — гендиректор „Уральских авиалиний“. Но люди даже с такими связями ничего не могут сделать, как тут помочь», — добавила пайщица. Она заметила, что сегодня, 19 октября, также 40 дней со дня смерти другого пайщика — 57-летнего сотрудника ФСБ, который умер от инфаркта.

ЖК «Кольцовский» должны были сдать еще в 2014 году. Работы по строительству были прекращены из-за банкротства застройщика. После этого при участии экс-министра строительства Свердловской области Сергея Бидонько незавершенный объект был передан ГК «Виктория». Она должна была закончить все работы в декабре 2017 года, однако назначенный в 2016 году министр Михаил Волков все договоренности отменил. В августе пайщики выходили на голодовку, им потом потребовалась помощь врачей.

Редакция «URA.RU» приносит свои соболезнования семье Скуратова.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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