{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
Главные новости Москвы
22:37  19 октября 2017 0

Флешмоб «Обними волонтера» стартовал на фестивале молодежи в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, фестиваль молодежи и студентов
На фестиваль съехались студенты со всего мираФото: Владимир Андреев © URA.RU

На Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), проходящем в Сочи, стартовал флешмоб «Обними волонтера».

Данная акция станет символической формой благодарности пяти тысячам волонтеров, принимавшим участие в работе мероприятия. Об этом говорится в официальном сообществе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что данное событие смогло состояться только благодаря волонтерам. Именно в качестве благодарности был запущен флешмоб #ОбнимиВолонтера.

Все участники ВФМС имеют возможность сфотографироваться с волонтерами и выложить фотографии в соцсетях, сопроводив их специальным хэштегом.

Напомним, что основные мероприятия молодежного фестиваля проходят в Олимпийском парке Сочи.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров