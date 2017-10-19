Флешмоб «Обними волонтера» стартовал на фестивале молодежи в Сочи

22:37 19 октября 2017 0

На фестиваль съехались студенты со всего мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), проходящем в Сочи, стартовал флешмоб «Обними волонтера».

Данная акция станет символической формой благодарности пяти тысячам волонтеров, принимавшим участие в работе мероприятия. Об этом говорится в официальном сообществе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что данное событие смогло состояться только благодаря волонтерам. Именно в качестве благодарности был запущен флешмоб #ОбнимиВолонтера.

Все участники ВФМС имеют возможность сфотографироваться с волонтерами и выложить фотографии в соцсетях, сопроводив их специальным хэштегом.

Напомним, что основные мероприятия молодежного фестиваля проходят в Олимпийском парке Сочи.