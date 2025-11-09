Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Таганроге дали свет после аварии на электросетях

09 ноября 2025 в 17:46
В Таганроге восстановили электричество после повреждений, которые произошли утром

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Таганроге Ростовской области полностью восстановлено электроснабжение, прерванное из-за аварии на подстанции. Это произошло спустя несколько часов с момента происшествия. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

«Электроснабжение потребителей Таганрога полностью восстановлено», — написала глава в своем telegram-канале. Она поблагодарила горожан за терпение, а энергетиков — за оперативное устранение проблемы.

Ранее Камбулова сообщала об аварийном отключении высоковольтной линии, из-за чего ряд районов города остался без электричества. Аварийные бригады оперативно приступили к работам и восстановили подачу электроэнергии.

