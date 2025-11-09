В Таганроге дали свет после аварии на электросетях
В Таганроге восстановили электричество после повреждений, которые произошли утром
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Таганроге Ростовской области полностью восстановлено электроснабжение, прерванное из-за аварии на подстанции. Это произошло спустя несколько часов с момента происшествия. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
«Электроснабжение потребителей Таганрога полностью восстановлено», — написала глава в своем telegram-канале. Она поблагодарила горожан за терпение, а энергетиков — за оперативное устранение проблемы.
Ранее Камбулова сообщала об аварийном отключении высоковольтной линии, из-за чего ряд районов города остался без электричества. Аварийные бригады оперативно приступили к работам и восстановили подачу электроэнергии.
