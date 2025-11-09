Бывшая жена Паши Техника хочет забрать все права на его песни

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая (Карина Мельничук) решила забрать все права на треки музыканта у его бывшего менеджера Марка Яровного. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Я хочу забрать все треки и права у бывшего менеджера Паши», — сказала девушка в своем telegram-канале. Карицкая утверждает, что часть треков Техника была удалена со стриминговых площадок именно из-за того, что Яровный не предоставлял никакой отчетности, просто забирая себе часть процентов с роялти. По словам бывшей жены Техника, треки вернутся на музыкальные площадки, как только будут решены все юридические вопросы.