Бывшая жена Паши Техника хочет забрать все права на его песни

Бывшая жена Паши Техника хочет получить права на его песни
Фото: Telegram-канал https://t.me/pashatechniqueoriginal
Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая (Карина Мельничук) решила забрать все права на треки музыканта у его бывшего менеджера Марка Яровного. Об этом она рассказала в соцсетях.
«Я хочу забрать все треки и права у бывшего менеджера Паши», — сказала девушка в своем telegram-канале. Карицкая утверждает, что часть треков Техника была удалена со стриминговых площадок именно из-за того, что Яровный не предоставлял никакой отчетности, просто забирая себе часть процентов с роялти. По словам бывшей жены Техника, треки вернутся на музыкальные площадки, как только будут решены все юридические вопросы.
Паша Техник — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. Он был известен своими скандальными выходками и употреблением запрещенных веществ. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. 4 апреля Ева Карицкая сообщила о его смерти — по заключению медиков Таиланда, причиной стала легочная инфекция.
