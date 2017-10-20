Скандально известный тобольский чиновник — председатель комитета по градостроительной политике Алексей Ермоленко оправдан, с него сняты все обвинения. Решение, отменяющее приговор Тобольского горсуда, принял Тюменский областной суд. Алексей Ермоленко по-прежнему занимает должность председателя комитета градостроительной политики администрации Тобольска.
Как уже писало «URA.RU», камнем преткновения стал восьмиэтажный жилой дом в границах улиц Ремезова и Октябрьской в Тобольске. Самый известный в городе долгострой возведен с нарушением максимально допустимой этажности (в историческом районе она составляет три этажа).
Разрешение на строительство дома 20 октября 2014 года было подписано главой администрации Тобольска Владимиром Мазуром. На нарушения неоднократно указывало Главное управление строительства Тюменской области, но ни чиновники, ни застройщик (ООО «Компания Столицстрой»), их не выполняли. В скандал вмешалась областная прокуратура.
В итоге наказаны были двое: бывший председатель комитета земельных отношений Владимир Егоров осужден за халатность, а председатель комитета по градостроительной политике Алексей Ермоленко — за злоупотребление служебными полномочиями.
По информации портала Tobolsk.ru, следствие пришло к выводу, что Ермоленко сам подготовил заключение о результатах публичных слушаний и принял решение предоставить застройщику «Ремезовского дворика» разрешение на отклонение от предельных параметров строительства — то есть увеличить этажность до восьми.
Свою вину Ермоленко не признал, заявив, что руководствовался интересами дольщиков. Местный горсуд учел все смягчающие обстоятельства, лишил чиновника права занимать определенные должности в органах власти сроком на два года, однако тут же по амнистии освободил от наказания и снял судимость. Ермоленко обжаловал решение в Тюменском областном суде, где было решено отменить обвинительный приговор — в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Согласно открытым источникам, в отношении ООО «Компания Столицстрой» введена процедура банкротства. Что касается восьмиэтажного дома, от застройщика требуется убрать два верхних этажа (один из них мансардный), которые не предусмотрены проектом.