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Паводок оставил жителей Ишима без урожая 7. Тюменцы требуют вернуть деньги за провальное шоу

Тюменцы требуют вернуть деньги за провальное шоу 8. В Тюмени расстреляли и ограбили мужчину 16:42 31 мая 2017 0 Прокуратура и полиция ссорятся из-за элитного дома в Тобольске Стройка портит репутацию мэра, стоила карьеры двум чиновникам и теперь под контролем СК Николай Бастриков © Служба новостей «URA.Ru» Владимиру Мазуру (на фото) придется объяснять Следственному комитету, зачем он разрешил построить в Тобольске элитную многоэтажку в нарушение генплана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скандал вокруг незаконного строительства элитного жилого дома в исторической охраняемой зоне Тобольска стал поводом для конфликта областной прокуратуры и городской полиции. Прокуратура Тюменской области отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против главы администрации Тобольска Владимира Мазура и председателя юридического комитета мэрии Александра Полякова, вынесенное полицией города. Отказ был признан необоснованным, полицейских обязали провести новую проверку. Полиция проверяла самый известный тобольский долгострой, восьмиэтажный жилой дом в границах улиц Ремезова и Октябрьской, возведенный с нарушением максимально допустимой этажности (в историческом районе она составляет три этажа). На нарушения неоднократно указывало Главное управление строительства (ГУС) Тюменской области. Однако ни глава администрации города, ни застройщик, ООО «Компания Столицстрой», их не выполняло. Разрешение на строительство 20 октября 2014 года было подписано Владимиром Мазуром. Злополучная элитная многоэтажка в историческом центре Тобольска — самый скандальный городской долгострой фото — Леонид Беликов Областная прокуратура вмешалась в тобольский скандал после того, как местный общественник Леонид Беликов передал документы по незаконно возведенной многоэтажке заместителю прокурора региона Руфату Биктимерову. Беликов был и автором первоначального заявления в полицию на привлечение к уголовной ответственности Владимира Мазура и Александра Полякова. По словам Беликова, Александр Поляков, как главный юрист тобольской горадминистрации, осуществлял полное юридическое сопровождение всех незаконных действий градоначальника. Отказ полиции вынесен «в связи с отсутствием состава преступления». Сотрудников городской полиции общественник обвиняет в стремлении скрыть факты должностных преступлений руководства города. «Этими вопросами должна заинтересоваться ОРЧ собственной безопасности», — говорит Беликов. В среду, 31 мая, общественник передал обращение с просьбой привлечь к ответственности Мазура и Полякова руководителю Следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаилу Богинскому. С незаконным строительством он борется давно и считает, что власти города уходят от ответственности благодаря протекции теперь уже бывшего городского прокурора Евгения Бирюкова. «Когда 20 февраля 2017 года Бирюков был назначен на должность заместителя Мазура, стало понятно, почему прокуратура четыре года скрывала должностные преступления, совершенные Мазуром и Поляковым», — заявил «URA.RU» Беликов. Подозрения в адрес мэрии звучат с аргументами. Так, администрация Тобольска заявила, что 8 арбитражный суд в Омске отказывал ей в иске о признании злополучной «элитки» самовольной постройкой и сносе двух верхних этажей здания. Но мэрия проиграла суд в Омске, потому что ее представители перестали являться на заседания, и суд пришел к выводу «об утрате администрацией интереса к предмету спора». Заместитель главы администрации города Евгений Бирюков в разговоре с корреспондентом «URA.RU» упомянул интересы дольщиков, которые оказались втянуты в конфликт. «Мы не можем сами разрушить дом. Там затронуты права дольщиков, как можно принять решение о разборке чьей-то квартиры? Это частная собственность», — считает Бирюков. Михаилу Богинскому (на фото второй слева) предстоит проверить, не покрывали ли подчиненные Юрия Алтынова (на фото слева) преступления главы администрации Тобольска и его подчиненных Фото: Николай Бастриков © URA.RU Бывший прокурор города полностью отрицает обвинения в укрывательстве якобы имевших место преступлений Владимира Мазура и кого-либо из его подчиненных. «Вы знаете, что следственные органы самостоятельно принимают решения. Никакого давления я не осуществлял. Возбудить незаконное дело и кого-то преследовать тоже чревато. Меня проверяли неоднократно, за мной мои решения проверяла областная прокуратура», — объяснил замглавы города. По версии Евгения Бирюкова, в истории с нарушением правил строительства дома уже есть чиновники, понесшие наказание: бывший председатель комитета земельных отношений Владимир Егоров осужден за халатность, а председатель комитета по градостроительной политике Алексей Ермоленко — за злоупотребление служебными полномочиями. Леонид Беликов считает, что в лице Егорова и Ермоленко администрация Тобольска нашла «козлов отпущения». В пресс-службе администрации Тобольска «URA.RU» заявили, что обвинительный приговор в отношении Егорова отменен решением областного суда и дело находится на новом рассмотрении. Комментируя остальные обвинения тобольского общественника, в пресс-службе заявили: «У нас нет оснований сомневаться в компетентности правоохранительных органов». Согласно данным из открытых источников, сейчас в отношении ООО «Компания Столицстрой» введена процедура банкротства. В списке кредиторов компании значительное число физических лиц, суммы задолженности компании перед некоторыми из них доходят до десятка миллионов рублей. Сейчас арбитражный суд Тюменской области рассматривает иск ГУСа к застройщику об устранении нарушений, препятствующих вводу дома в эксплуатацию. Для этого требуется убрать два верхних этажа (один из них мансардный), которые не предусмотрены проектом. В процессе объявлен перерыв до 30 июня 2017 года, к этому сроку должна быть проведена экспертиза здания на безопасность для жизни и здоровья граждан, соответствие строительным нормам и правилам. Также специалисты дадут заключение: не мешает ли дом работе соседнего фельдшерско-акушерского училища. Леонид Беликов уверен, что вопрос работы училища — не более чем уловка. «Дом работе училища не мешает, суд, установив это, будет иметь основания ввести дом в эксплуатацию», — считает Беликов. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий