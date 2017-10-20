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Главные новости Югры
14:58  20 октября 2017 0

Печально известные «поросячие заборчики» Сургута снова перекрасят. А еще чиновники хотят посчитать деревья в городе

Выездная пресс-конференция главы города Вадима Шувалова по ремонту дорог. Сургут, глава сургута, Шувалов Вадим, розовые заборы
После критики от Варламова мэрия Сургута перекрасила заборы и планирует сделать это сноваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте планируется перекрасить ограждения вдоль дорог, более известные как «поросячие заборчики». Это предусмотрено новыми правилами благоустройства, разработанными администрацией.

Документ обсудили в Думе Сургута на совместном заседании комитетов. Депутаты раскритиковали новые правила. «К сожалению, в администрации пошли не эволюционным путем, а революционным. Вместо того, чтобы доработать существующие правила благоустройства, принято решение разработать абсолютно новые. Ссылаются на изменения методологии от федерального правительства, по крайней мере нам так это обрисовали», — рассказал депутат гордумы Дмитрий Пахотин.

Остановочные павильоны. Сургут, остановка общественного транспорта, Остановочный павильон, дзержинского, зеленый забор
Так «поросячие заборчики» выглядят сейчас. Скоро на слой свежей зеленой краски нанесут черную или серую
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По словам народного избранника, в депутатском корпусе удивились ряду предложений в рамках нового документа. «Наши розовые заборчики только что перекрасили в зеленый, а сейчас нужно в нейтральный — черный или серый. Очень много спорных моментов, много предложений. В итоге было принято решение создать рабочую группу и доработать документ», — добавил Дмитрий Пахотин.

В числе странных предложений, например, ограничение по количеству деревьев в городских парках — не более 250 на гектар леса. По оценке депутатов, в скверах Сургута этот показатель может превышать тысячу деревьев на гектар. Правила благоустройства являются одним из самых скандальных документов в крупнейшем городе ХМАО — его разработка вызывала немало конфликтов между депутатами и чиновниками. Что же касается «поросячих заборчиков», такое название им дал блогер Варламов, после чего мэрия приняла решение перекрасить ограждения.

Антон Степыгин
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