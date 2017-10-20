14:58 20 октября 2017 0

После критики от Варламова мэрия Сургута перекрасила заборы и планирует сделать это снова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте планируется перекрасить ограждения вдоль дорог, более известные как «поросячие заборчики». Это предусмотрено новыми правилами благоустройства, разработанными администрацией.

Документ обсудили в Думе Сургута на совместном заседании комитетов. Депутаты раскритиковали новые правила. «К сожалению, в администрации пошли не эволюционным путем, а революционным. Вместо того, чтобы доработать существующие правила благоустройства, принято решение разработать абсолютно новые. Ссылаются на изменения методологии от федерального правительства, по крайней мере нам так это обрисовали», — рассказал депутат гордумы Дмитрий Пахотин.

Так «поросячие заборчики» выглядят сейчас. Скоро на слой свежей зеленой краски нанесут черную или серую Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По словам народного избранника, в депутатском корпусе удивились ряду предложений в рамках нового документа. «Наши розовые заборчики только что перекрасили в зеленый, а сейчас нужно в нейтральный — черный или серый. Очень много спорных моментов, много предложений. В итоге было принято решение создать рабочую группу и доработать документ», — добавил Дмитрий Пахотин.

В числе странных предложений, например, ограничение по количеству деревьев в городских парках — не более 250 на гектар леса. По оценке депутатов, в скверах Сургута этот показатель может превышать тысячу деревьев на гектар. Правила благоустройства являются одним из самых скандальных документов в крупнейшем городе ХМАО — его разработка вызывала немало конфликтов между депутатами и чиновниками. Что же касается «поросячих заборчиков», такое название им дал блогер Варламов, после чего мэрия приняла решение перекрасить ограждения.