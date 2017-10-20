Директор Нового Художественного театра в Челябинске Виталий Богверадзе задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по региону, речь идет об эпизоде 2016 года. Сумма предполагаемой взятки — 10 тыс. рублей. Директор театра также подозревается в присвоении 235 тыс. рублей из казенных средств.
По версии следствия, Виталий Богверадзе получил 10 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за продление договора на выполнение работ, который заключил предыдущий директор театра. Кроме того, по данным следствия Богверадзе используя служебное положение, в 2016—2017 годах подписывал фиктивные акты, присвоив таким образом 235 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), и по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества). Преступления выявлены УФСБ по региону. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Новый Художественный театр в Челябинске создан в 1993 году и является муниципальным учреждением.