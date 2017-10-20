19:07 20 октября 2017 0

Сергей Ярутин - один из наиболее неоднозначных свердловских политтехнологов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве сотрудниками столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержан известный уральский политтехнолог Сергей Ярутин. Он подозревается в организации кампании по распространению клеветнических материалов в отношении ряда губернаторов УрФО, корпорации СТС, ее дочерних предприятий и контрагентов, а также в отношении собственников Артема Бикова и Алексея Боброва. Заявителем по уголовному делу выступила «Корпорация СТС».

В последние полгода в целом ряде СМИ вышли серии недостоверных материалов о работе предприятий корпорации и деловых партнеров в Тюменской, Свердловской, Курганской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. В несколько волн размещения были отработаны схожие клеветнические тезисы, позволившие определить заказной характер журналистской работы. Ярутин признался, что организовал эту кампанию по запросу третьих лиц и был готов изменить ее ход в обмен на денежное вознаграждение.

18 октября Ярутин был задержан с поличным. Во время допроса и очной ставки политтехнолог признал свою вину.

Материалы выходили в «Версии», «Цензуры.нет», unip.info, Росбалт, Znak.com, «Собеседник», «Компромат.ру», Regnum, «Аргументы недели», ПАСМИ, «Правда.ру», «УтроNews», «Вечерние ведомости» и других.

Сергей Ярутин известен екатеринбуржцам как бывший председатель свердловского регионального отделения партии «Патриоты России». На этом посту он принимал активное участие в акции «Область в огне», в рамках которой в муниципалитетах Свердловской области создавались очаги социально-экономической напряженности. В настоящее время телефон Ярутина не отвечает, он находится в суде, где решается вопрос о мере пресечения.

Редакция будет следить за процессом.