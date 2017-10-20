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20 октября 2017
16:47  20 октября 2017 15

Кремль рассказал о «смертельной угрозе» для Донбасса

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков оценил идею размещения наблюдателей в ДонбассеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Размещение наблюдателей на российско-украинской границе не убережет население Донбасса от «смертельной угрозы», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, за наблюдателями могут прийти украинские военные и экстремисты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что закрытие границы между Россией и непризнанными ДНР и ЛНР может привести к трагедии, подобной произошедшей в Сребренице.

По мнению Пескова, международный контроль на границе РФ и Донбасса помог бы Москве опровергнуть слова Киева о том, что она выступает страной-агрессором. При этом представитель Кремля подчеркнул, что для российской стороны важнее безопасность жителей самопровозглашенных республик, пишет «Федеральное агентство новостей».

Песков убежден, что размещение наблюдателей на границе не избавит население Донбасса от «смертельной угрозы», которая исходит от украинских радикалов.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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