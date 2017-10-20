Кремль рассказал о «смертельной угрозе» для Донбасса

Размещение наблюдателей на российско-украинской границе не убережет население Донбасса от «смертельной угрозы», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, за наблюдателями могут прийти украинские военные и экстремисты.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что закрытие границы между Россией и непризнанными ДНР и ЛНР может привести к трагедии, подобной произошедшей в Сребренице.
По мнению Пескова, международный контроль на границе РФ и Донбасса помог бы Москве опровергнуть слова Киева о том, что она выступает страной-агрессором. При этом представитель Кремля подчеркнул, что для российской стороны важнее безопасность жителей самопровозглашенных республик, пишет «Федеральное агентство новостей».
Песков убежден, что размещение наблюдателей на границе не избавит население Донбасса от «смертельной угрозы», которая исходит от украинских радикалов.