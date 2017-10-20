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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
18:04  20 октября 2017 0

В Прикамье чиновники отказались переселить слепого ветерана в новую квартиру

Ветеран Великой Отечественной войны живет в опасных для жизни условияхФото: скриншот YouTube

Житель поселка Щучье озеро Антонин Бекурин не может добиться от чиновников переселения в благоустроенную квартиру. 92-летний ветеран, лишившийся зрения, живет в деревянном доме без элементарных удобств. Но квартиру ему не предоставляют, несмотря на то, что мужчина считается гордостью поселка: о нем пишут в местных газетах, приглашают на интервью и отмечают на местных праздниках.

Антонин Бекурин ушел в армию в 1943 году. Сначала он попал в Ленинградское авиационное училище, потом на фронт. Сейчас ветеран живет в старом деревянном доме в поселке Щучье озеро Октябрьского района с женой и сыном. На днях местный журналист Игорь Пирожков снял видео о жизни героя. «Как 9 мая, так мы просыпаемся, бегаем к нему и берем интервью. Я до сих пор не верю и никогда не поверю, что одному из последних живых ветеранов предоставить нормальные жилищные условия», — заявил Пирожков.

Автор ролика пояснил «URA.RU», что власти Октябрьского района не предоставляют пожилому мужчине благоустроенную квартиру, так как у его старого дома большая площадь. «Я был у него и видел разваливающиеся печки, гнилые полы — пожилые люди, ветераны, не должны жить в таких условиях. Тем более, что Антонин Григорьевич сам слепой, у него жена очень плохо видит», — рассказал журналист. В администрации поселка Щучье озеро корреспонденту «URA.RU» заявили, что у них нет благоустроенных многоквартирных жилых домов. Связаться с администрацией Октябрьского района пока не удалось.

Ранее «URA.RU» писало о ветеране Великой Отечественной войны Анастасии Немтыревой, которая три года жила в квартире с рухнувшей крышей. В 2014 году суд постановил выделить Анастасии Ивановне новое жилье, но местные власти так этого и не сделали. После ряда публикаций в СМИ женщине все же предоставили квартиру.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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