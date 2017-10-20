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Главные новости Югры
19:27  20 октября 2017 0

Мэрам Югры пригрозили последствиями за повторение резни, подобной сургутской

Форум
Идеологи правительства поставили для мэров новый профессиональный вызовФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Резня в Сургуте
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Мэров югорских городов назначили персонально ответственными за межнациональный климат на вверенных им территориях. Во всех муниципалитетах пройдут проверки состояния дел в данной сфере. После ревизии градоначальникам дадут рекомендации, в том числе и кадровые. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

«Некоторые муниципалы не понимают серьезность и значимость вопросов, относясь к ним по формальному признаку», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства. По сведениям инсайдера, о новых обязанностях мэрам объявил первый замгубернатора региона Алексей Шипилов во время закрытого совещания в Сургуте.

На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся в крупнейшем городе ХМАО — перед главой была поставлена задача принять дополнительные меры по профилактике экстремизма. Вице-губернатор потребовал скорректировать муниципальную программу и усилить работу с некоммерческими организациями. Отдельная часть разговора за закрытыми дверями прошла в контексте августовских событий в Сургуте. Еще одной темой стали отношения между муниципальными властями и силовиками.

Официально в правительстве Югры закрытый разговор Шипилова с муниципальными главами не комментируют.

Отметим, 19 августа в центре Сургута 19-летний юноша Артур Гаджиев, переодетый в одежды, характерные для приверженцев радикального ислама, устроил беспричинную резню. Серьезно пострадали восемь человек. Сам нападавший был ликвидирован нарядом полиции. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России «ИГИЛ», хотя Гаджиев официально не являлся ее членом.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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