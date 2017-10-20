21:02 20 октября 2017 0

По словам Алиханова, «это серьезный ответ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Калининградской области Антон Алиханов оригинально объяснил журналистам, почему областные власти сократили пособия, выплачиваемые при рождении ребенка.

«По кочану», — заявил Алиханов на вопрос корреспондента, посвященный тому, что правительство Калининградской области решило не возвращать компенсации за детский сад семьям с детьми, которые не могут подтвердить свою малообеспеченность, пишет «Новый Калининград».

Журналист уточнил, что это «серьезный вопрос», однако губернатор продолжил: «Это серьезный ответ». По словам главы региона, в Калининградской области необходимо увеличивать число льгот, которые носят адресный характер, а сейчас они составляют 56% от общего числа.

«Нами в следующем году, наверное, будет внедрена система электронного социального сертификата, потому что очень много людей (вы удивитесь), которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются», — добавил Антон Алиханов. Далее он попросил не задавать ему вопросы, связанные с компенсациями пособий матерям.

Аудио: «Новый Калининград»

Отметим, матерям в Калининградской области до 2016 года выплачивали 3,5 тысячи рублей за первого ребенка. За второго ребенка полагалось пособие в 7 тысяч рублей, за третьего и последующих — 10 тысяч рублей. Но с января 2017 года выплаты перестали получать семьи с ежемесячным доходом на человека более 20,3 тысячи рублей.