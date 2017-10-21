{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости 
05:37  21 октября 2017 0

В Серове умерла избитая преподавательница Краснотурьинского колледжа. Ее бойфренд скрылся

Пока девушка находилась в реанимации, ее молодой человек уехал из города и, возможно, из областиФото: ВКонтакте / Эльвина Васильева

В минувшую пятницу, 20 октября, в больнице Серова скончалась 26-летняя Эльвина Васильева. Неделю назад девушка, приехавшая в Серов на уикенд вместе со своим молодым человеком Русланом, оказалась жестоко избита.

Как сообщает местное издание «Глобус», в настоящее время местонахождение мужчины неизвестно, возможно, он уехал на родину в Тобольск.

По информации местных СМИ и групп в социальных сетях, Эльвина работала в Краснотурьинском индустриальном колледже преподавателем физической культуры. Вечером в субботу, 14 октября, она и ее парень по имени Руслан направились в развлекательный центр «Ривьера» в Серове, где пробыли до 3:30. А уже в 5:30 девушку с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу по «скорой». Эльвине сделали операцию и она почти неделю находилась в реанимации.

Тем временем Руслан, похоже, успел покинуть не только Серов, но и Свердловскую область. Журналисты «Глобуса» нашли таксиста, который подвозил молодого человека. Тот сперва оформил заказ машины из Серова в Краснотурьинск, а потом и вовсе принял решение ехать в Екатеринбург. Со слов водителя, молодой человек в дороге разоткровенничался, и рассказал о драке у «Ривьеры», о том, что они с девушкой подверглись нападению неизвестных и она в тяжелом состоянии лежит в больнице.

Руслан якобы рассказал, что уехал из Серова по совету адвоката, который рекомендовал отсидеться дома, пока все не утихнет, но уже по дороге в Краснотурьинск парень принял решение уехать на родину — в Тюменскую область. Правоохранительные органы в его версию случившегося не верят, так как он ранее уже имел судимость. Да и родственников девушки Руслан опасается — «они меня просто сгнобят».

О том, что отношения между Эльвиной и Русланом были натянутыми, говорит и брат Эльвины, Валерий. По его словам, сестра познакомилась с Русланом в апреле этого года, но представлять его родне не спешила. О том, что у нее есть бойфренд, родня узнала лишь спустя месяц.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров