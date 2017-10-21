Екатеринбургский суд вынес прецедентное решение, разрешив 25-летней девушке изменить пол в паспорте, несмотря на отсутствие соответствующей операции. Суд принял во внимание тот факт, что жительница города уже несколько лет принимает гормоны и готовится стать мужчиной. Кроме того, у неё на руках есть справка с диагнозом транссексуализм.
Сначала городские ЗАГСы отказывали россиянке, и тогда она попросила помощи у юристов из федерального проекта «Правовая помощь трансгендерам». Издание Om1.ru сообщает, что по решению суда Екатерина стала Кириллом. Чтобы добиться своего, она потратила несколько лет.
Ранее сообщалось, что бывший автогонщик из Британии стал первым трансгендером, который поступил в лондонскую Королевскую академию балета. RT пишет, что 37-летняя Софи Ребекка, которая до приема гормонов носила имя Джеймс, занимается балетом всего пару лет.