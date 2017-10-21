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21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:04  21 октября 2017 0

В  Екатеринбурге трансгендер поменял пол по решению суда

Открытие 13го театрального фестиваля
Суд принял во внимание обстоятельства и диагноз человекаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбургский суд вынес прецедентное решение, разрешив 25-летней девушке изменить пол в паспорте, несмотря на отсутствие соответствующей операции. Суд принял во внимание тот факт, что жительница города уже несколько лет принимает гормоны и готовится стать мужчиной. Кроме того, у неё на руках есть справка с диагнозом транссексуализм.

Сначала городские ЗАГСы отказывали россиянке, и тогда она попросила помощи у юристов из федерального проекта «Правовая помощь трансгендерам». Издание Om1.ru сообщает, что по решению суда Екатерина стала Кириллом. Чтобы добиться своего, она потратила несколько лет.

Ранее сообщалось, что бывший автогонщик из Британии стал первым трансгендером, который поступил в лондонскую Королевскую академию балета. RT пишет, что 37-летняя Софи Ребекка, которая до приема гормонов носила имя Джеймс, занимается балетом всего пару лет.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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