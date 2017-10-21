18:43 21 октября 2017 0

После задержания Дарью избили Фото: RT на русском

Бывшая супруга телохранителя Бориса Березовского Дарья Мастикашева, которую власти Украины обвиняют в государственной измене, объявила голодовку.ж Женщина жалуется на пытки и издевательства в тюрьме.

В послании к своей матери и 10-летнему сыну обвиняемая рассказала, что у нее не осталось способов прекратить издевательства со стороны сотрудников СБУ, поэтому она решила голодать с начала прошлой недели. Нынешний супруг Дарьи уже обратился в международные правозащитные организации, а также к верховному комиссару ООН по правам человека, попросив их провести расследование в отношении действий Киева, пишет RT.

Сама Дарья сумела переправить из Днепропетровского СИЗО письмо, в котором она говорит о причинах своего поступка. «У меня больше нет сил терпеть унижения и пытки со стороны СБУ. Не имея абсолютно никаких прав на защиту и хотя бы человеческое отношение, я решила объявить голодовку в знак протеста против произвола подонков, похитивших и пытавших меня, а затем бросивших меня в тюрьму», — пишет отчаявшаяся женщина.

Сведения о задержании и пытках трехкратной чемпионки Украины по тхэквондо стало известно в августе этого года. Ее подозревают в госизмене, а также работе на российские спецслужбы и незаконном обращении с оружием. Украинские силовики заявляют, что Мастикашева вербовала бывших участников силовых операций в Донбассе с целью совершения терактов в российских городах, чтобы потом обвинить в этом Киев. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы. Ее задержали, когда она приехала навестить маму и своего сына.