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03:45  22 октября 2017 0

Рога ямальских оленей помогут китайской фармацевтике: 20 тонн экспортируют до конца года

Ханты. Сургутский район, оленьи рога
Китай и Южная Корея - главные потребители продукции оленеводстваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Китайские фармацевтические компании, занимающиеся выпуском препаратов на основе продуктов оленеводства, смогут закупать сырье на Ямале. Первая крупная партия рогов северного оленя отправится на экспорт в поднебесную в ближайшее время.

В ходе визита в Салехард китайские промышленники не только высказали заинтересованность в двухстороннем сотрудничестве по вопросам экспорта, но и поддержали идею создания совместного производства по переработке продукции на территории округа. На первом этапе работы Ямал и Китай планируют провести обмен разрешительной документацией: ветеринарными свидетельствами и сертификатами, сообщает «Север Пресс».

«Китайская сторона проявила большой интерес к ямальской продукции из пантов и рогов северного оленя, а также к мясной продукции и шкурам северного оленя для дальнейшей их переработки и реализации», — рассказал глава управления внешнеэкономической и межрегиональной деятельности департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин.

Сергей Макеев
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