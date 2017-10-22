Китайские фармацевтические компании, занимающиеся выпуском препаратов на основе продуктов оленеводства, смогут закупать сырье на Ямале. Первая крупная партия рогов северного оленя отправится на экспорт в поднебесную в ближайшее время.
В ходе визита в Салехард китайские промышленники не только высказали заинтересованность в двухстороннем сотрудничестве по вопросам экспорта, но и поддержали идею создания совместного производства по переработке продукции на территории округа. На первом этапе работы Ямал и Китай планируют провести обмен разрешительной документацией: ветеринарными свидетельствами и сертификатами, сообщает «Север Пресс».
«Китайская сторона проявила большой интерес к ямальской продукции из пантов и рогов северного оленя, а также к мясной продукции и шкурам северного оленя для дальнейшей их переработки и реализации», — рассказал глава управления внешнеэкономической и межрегиональной деятельности департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин.