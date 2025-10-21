Логотип РИА URA.RU
Дочь владельца ямальской корпорации вошла в список богатейших женщин

Дочь главы «Новатэк» Виктория Михельсон вошла в топ-20 богатейших женщин России
21 октября 2025 в 11:43
Виктория по образованию историк искусств (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь основателя ямальского ПАО «Новатэк» Виктория Михельсон вошла в топ-20 богатейших женщин России, по версии Forbes, и заняла восьмую строчку. Ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Виктории принадлежит 2,3% акций «Новатэк».

Виктория Михельсон вошла в рейтинг «20 богатейших женщин России — 2025, сообщает журнал. В этом списке Виктория заняла восьмую строчку. Ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Основа ее капитала — 2,3% акций „Новатэк“, подаренных отцом, генеральным директором ПАО „Новатэк“ Леонидом Михельсоном.

По данным открытых источников, Виктория — предприниматель, родилась в 1992 году, по образованию историк искусств, училась в Нью-Йоркском университете, а также в лондонском Институте искусств Курто. Принимает непосредственное участие в деятельности благотворительного фонда «Виктория», основанного ее отцом. Впервые в список богатейших женщин России попала в 2024 году. 

«Приводимая нами оценка состояния участницы рейтинга — это стоимость принадлежащих ей активов: акций и долей в компаниях, объектов недвижимости и другое, а также денежных средств, полученных от владения этими активами», — отмечают организаторы рейтинга. Первую строчку рейтинга занимает гендиректор компании «Вайлдберриз» Татьяне Ким (Бакальчук) с состоянием 7,1 миллиарда долларов.

ПАО «Новатэк» — нефтегазодобывающая компания, зарегистрирована в Тарко-Сале (ЯНАО). Ее гендиректор и владелец — Леонид Михельсон. В сентябре 2025 года Михельсон посетил Новый Уренгой в качестве почетного гостя на празднике 50-летия города. 

