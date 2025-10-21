Дочь владельца ямальской корпорации вошла в список богатейших женщин

Виктория по образованию историк искусств (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь основателя ямальского ПАО «Новатэк» Виктория Михельсон вошла в топ-20 богатейших женщин России, по версии Forbes, и заняла восьмую строчку. Ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Виктории принадлежит 2,3% акций «Новатэк».

По данным открытых источников, Виктория — предприниматель, родилась в 1992 году, по образованию историк искусств, училась в Нью-Йоркском университете, а также в лондонском Институте искусств Курто. Принимает непосредственное участие в деятельности благотворительного фонда «Виктория», основанного ее отцом. Впервые в список богатейших женщин России попала в 2024 году.

«Приводимая нами оценка состояния участницы рейтинга — это стоимость принадлежащих ей активов: акций и долей в компаниях, объектов недвижимости и другое, а также денежных средств, полученных от владения этими активами», — отмечают организаторы рейтинга. Первую строчку рейтинга занимает гендиректор компании «Вайлдберриз» Татьяне Ким (Бакальчук) с состоянием 7,1 миллиарда долларов.