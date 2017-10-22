В Челябинской области сегодня ночью произошла страшная авария. На дороге в Аргаяшском районе Kia врезалась в отечественную легковушку. Три человека скончались на месте. Водитель ВАЗа умер от травм в больнице. Трагедия произошла на 28-м километре направления Долгодеревенское—Кыштым.
В автомобиле Kia Cee’d находился 25-летний водитель. По данным РЕН-ТВ, именно он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Он погиб. Машины столкнулись лоб в лоб.
Водитель ВАЗ-21074 перевозил четверых пассажиров: двух мужчин 1982 и 1976 годов рождения и двух женщин 1985 и 1993 годов рождения. Выжил лишь 35-летний уралец. Водитель вместе с ним был доставлен в больницу, но медики не сумели его спасти.
ГУ МВД России по Челябинской области сообщает, что водитель отечественного автомобиля был жителем Аргаяшского района. Об остальных участниках аварии пока ничего не известно. На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.