Школьник на родительской машине устроил ДТП в центре Тюмени

В аварии пострадал младший друг водителя-подростка
В Тюмени 14-летний школьник протаранил на родительской машине другой автомобиль. ДТП произошло утром 22 октября в центре города.
По данным ГИБДД, авария случилась примерно в 9:30 на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Малыгина. Мальчик не справился с управлением и родительский Hyundai, не вписавшись в поворот, ударил другую машину. При этом повредил зубы 13-летний друг юного водителя, сидевший рядом на пассажирском сиденье.
Как установили в ГИБДД, мальчик воспользовался отсутствием родителей и взял ключи от машины, сообщает портал nashgorod.ru. Сейчас полицейские продолжают выяснять другие обстоятельства происшедшего.