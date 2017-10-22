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Главные новости Тюменской области
18:27  22 октября 2017 0

Школьник на родительской машине устроил ДТП в центре Тюмени

Клипарт, дтп, авария, дети, ремень безопасности
В аварии пострадал младший друг водителя-подросткаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени 14-летний школьник протаранил на родительской машине другой автомобиль. ДТП произошло утром 22 октября в центре города.

По данным ГИБДД, авария случилась примерно в 9:30 на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Малыгина. Мальчик не справился с управлением и родительский Hyundai, не вписавшись в поворот, ударил другую машину. При этом повредил зубы 13-летний друг юного водителя, сидевший рядом на пассажирском сиденье.

Как установили в ГИБДД, мальчик воспользовался отсутствием родителей и взял ключи от машины, сообщает портал nashgorod.ru. Сейчас полицейские продолжают выяснять другие обстоятельства происшедшего.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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