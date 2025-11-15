Тюменцы рискуют сесть в тюрьму, устроившись на работу по объявлению в интернете

Преступники набирают соучастников через интернет Фото: Роман Наумов © URA.RU

На открытых интернет-площадках и в мессенджере Telegram появились объявления о наборе наркокурьеров в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, соискателям обещают платить сотни тысяч рублей, однако на этапе «собеседования», как правило, не сообщают, какие именно грузы им предстоит перевозить и какая ответственность за это предусмотрена.

«В объявлениях, размещенных в интернете, напрямую не сообщается, что идет набор именно наркокурьеров, информация там хорошо завуалирована. Однако соискателей, как минимум, должен насторожить уровень зарплат: „работодатели“ обещают начислять сотни тысяч рублей. За доставку небольших грузов столько не платят. После того, как человек откликается на объявление о вакансии, дальнейшее общение с ним переводится в анонимный мессенджер Telegram. И там уже обсуждаются детали предстоящей „работы“, — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что по такому же принципу курьеров набирают телефонные мошенники, которые обманывают тюменских пенсионеров. «В этом случае „работнику“ придется перевозить не наркотики, а наличные деньги обманутых преступниками людей. А затем перечислять средства на определенные банковские счета», — добавил инсайдер URA.RU.

Работа на преступников гарантированно обернется для тюменцев уголовной ответственностью. За наркоторговлю и участие в мошеннических схемах предусмотрены длительные сроки тюремного заключения. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.