Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

Цифровые вершины: Тюменская область впечатлила Минцифры на форуме в Москве. Фото

Тюменская область взяла две награды Минцифры на форуме в Москве
15 ноября 2025 в 16:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Регион получил награду за внедрение эффективной системы кибербезопасности

Регион получил награду за внедрение эффективной системы кибербезопасности

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тюменская область удостоена двух федеральных наград Министерства цифрового развития РФ за достижения в сфере кибербезопасности и цифровой трансформации. Награды вручили на форуме «Цифровые решения» в Москве. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.

«Тюменская область получила награду Министерства цифрового развития РФ за внедрение эффективной системы кибербезопасности. Награждение прошло на форуме „Цифровые решения“ в Москве на площадке национального центра „Россия“», — пишет губернатор.

Регион получил награду за внедрение эффективной системы кибербезопасности и почетную грамоту «За экономический вклад в цифровое развитие страны». Тюменская область третий год подряд сохраняет место в тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации.

Продолжение после рекламы

Моор отметил, что они активно развивают сферу цифровизации, внедрили единую информационную систему в здравоохранении, запустили сервис мониторинга паводковой ситуации и подключают к интернету социально значимые объекты.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Форум «Цифровые решения» в Москве

Фото: telegram-канал губернатора Тюменской области

Ранее URA.RU сообщало, что заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов посетил Губернаторские чтения Тюменской области. Он оценил работу региона по развитию межрегионального сотрудничества.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал