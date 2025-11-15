Регион получил награду за внедрение эффективной системы кибербезопасности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тюменская область удостоена двух федеральных наград Министерства цифрового развития РФ за достижения в сфере кибербезопасности и цифровой трансформации. Награды вручили на форуме «Цифровые решения» в Москве. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.

«Тюменская область получила награду Министерства цифрового развития РФ за внедрение эффективной системы кибербезопасности. Награждение прошло на форуме „Цифровые решения“ в Москве на площадке национального центра „Россия“», — пишет губернатор.

Регион получил награду за внедрение эффективной системы кибербезопасности и почетную грамоту «За экономический вклад в цифровое развитие страны». Тюменская область третий год подряд сохраняет место в тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации.

Моор отметил, что они активно развивают сферу цифровизации, внедрили единую информационную систему в здравоохранении, запустили сервис мониторинга паводковой ситуации и подключают к интернету социально значимые объекты.









1/3 Форум «Цифровые решения» в Москве Фото: telegram-канал губернатора Тюменской области