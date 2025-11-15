Строительство каких дорог запланировано в Тюмени на 2026 год

Летом 2026 года также начнут строительство второй объездной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени в 2026 году построят дороги в Велижанском районе, подъезд к Червишевскому кладбищу-2, а также начнется разработка проектной документации по двум выездам из Ново-Патрушево на объездную. Такая информация указана в проекте городского бюджета на ближайшие три года. Какие еще дороги начнут сооружать в следующем году — в материале URA.RU.

Согласно документу администрации, в 2026-ом на ремонт и строительство объектов потратят 1,7 миллиарда рублей. В том числе, создадут подъезд к Червишевскому кладбищу-2 с Червишевского тракта (119 миллионов) и построят дороги в микрорайоне Велижанский (73 миллиона). Также на ремонт моста через протоку озера Оброчное по Дамбовской на Лесобазе выделят 116 миллионов.

Помимо этого приступят к разработке проектов следующих объектов: подъезд к межуниверситетскому кампусу со стороны Мельникайте, два выезда на объездную по улицам Константина Посьета и Александра Митинского (Ново-Патрушево), капитальный ремонт улиц Лесобазовская, Уватская, Семена Урусова, Крайняя, проезда в районе Воронинских горок.

