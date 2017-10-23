В уголовном кодексе РФ появится статья «за пропаганду терроризма»

Уголовный кодекс РФ может дополнить статья «за пропаганду терроризма», максимальное наказание по которой составит семь лет тюрьмы. Автором инициативы стал замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
По данным «Известий», Шхагошев также внес на рассмотрение в Госдуму поправку к законопроекту о пожизненном тюремном заключении за вербовку и финансирование террористических организаций. Документ уже получил поддержку со стороны Комитета по госстроительству и законодательству. Ожидается, что в парламенте инициативу рассмотрят в первом чтении на этой неделе.
Кроме того, в ближайшее время может быть ужесточено наказание по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Максимальное наказание за эти преступления сейчас составляет от двух до пяти лет лишения свободы, а если они были совершены с использованием СМИ или интернета — до семи лет.
Шхагошев также предлагает добавить в УК РФ понятие «пропаганда терроризма». В противном случае, по мнению парламентария, Россия не сможет противостоять вербовщикам-исламистам, промывающим мозги подрастающему поколению.
«Мониторинг показывает, что основные усилия террористов направлены на молодых людей от 14 до 25-30 лет. Прежде всего пропаганда идет в интернете, в соцсетях. Глубокое заблуждение — считать, что их интересуют только социально неустроенные люди. Вербуют ведь не только боевиков — для построения так называемого халифата нужны айтишники, бухгалтеры, другие квалифицированные специалисты. Часто жертвами пропаганды становятся ребята из обеспеченных семей, студенты престижных вузов», — отмечает депутат.