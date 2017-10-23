Власти Зауралья сократили прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за третий квартал 2017 года в Курганской области составила 9699 рублей. Это на 62 рубля меньше, чем за второй квартал. Новый показатель утвердили на заседании правительства региона в понедельник, 23 октября, передает корреспондент «URA.RU».
Для трудоспособного населения новая величина прожиточного минимума составила 10 371 (меньше на 57 рублей), для детей —10 127 рублей (увеличение на 90 рублей), для пенсионеров — 8035 рубля (больше на 58 рублей), сообщил директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин.
Отметим, прожиточный минимум устанавливается ежеквартально для расчета социальных доплат малоимущим гражданам. Также показатель используется для оценки уровня жизни населения.