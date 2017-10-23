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12:29  23 октября 2017 0

Кадыров тренирует отряд спецназа для Арктики

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне воспитают спецназ для АрктикиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Гудермесе воспитают новый отряд арктическогого спецназа под эгидой Росгвардии. Об этом заявил в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с начальником главного управления подготовки войск Росгвардии Юрием Бабкиным.

Отряд будет проходить подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. В его состав вошли инструкторы РУС, которые ранее десантировались на Северный полюс, а также бойцы спецподразделения «Витязь» и СОБР «Рысь».

«Предварительные занятия будут проходить до апреля в РУС. Затем бойцы вылетят в Арктику, где начнётся работа по изучению тактики обеспечения безопасности в суровых условиях Севера», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Вячеслав Егоров
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