Пермский губернатор получил нового куратора территорий

Губернатор Пермского края Максим Решетников получил нового куратора территорий. О назначении «URA.RU» рассказали в пресс-службе краевой администрации.
Новым исполняющим обязанности директора департамента по взаимодействия с органами местного самоуправления Прикамья стал Дмитрий Пучко. Назначение состоялось на прошлой неделе.
С самими чиновником связаться не удалось. Известно, что Пучко ранее он был начальником управления контроля в департаменте экономической политики и развития Москвы (возглавлял ведомство Максим Решетников).
Собеседник, близкий к властям региона, считает состоявшееся назначение усилением вице-премьера Елены Лопаевой, которая была замглавы департамента экономики Москвы. «Уже прозвучал тезис, что надо выстраивать конструктивные отношения с муниципалитетами и сосредоточиться на текущей работе, не махать шашкой», — отметил информатор.
Прежний и. о. директора «территориального» департамента Андрей Ганзий стал советником руководителя администрации Рустема Юсупова. Ганзий курировал взаимодействие с территориями с конца июня прошлого года — тогда после истечения срока контракта руководящий пост оставил Леонид Митраков. Последний долгое время находился в прямом подчинении Кирилла Маркевича — ближайшего соратника прежнего губернатора Виктора Басаргина. С тем периодом связаны скандалы с проваленными конкурсами по назначению глав территорий, попытками роспуска Думы Кизела и проваленными выборами в ряде территорий.