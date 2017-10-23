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13:26  23 октября 2017 0

Пермский губернатор получил нового куратора территорий

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, решетников максим
Максим Решетников заменил одного из ключевых чиновников администрацииФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников получил нового куратора территорий. О назначении «URA.RU» рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Новым исполняющим обязанности директора департамента по взаимодействия с органами местного самоуправления Прикамья стал Дмитрий Пучко. Назначение состоялось на прошлой неделе.

С самими чиновником связаться не удалось. Известно, что Пучко ранее он был начальником управления контроля в департаменте экономической политики и развития Москвы (возглавлял ведомство Максим Решетников).

Дмитрий Пучко «перезагрузит» отношения властей региона с территориями
Фото с портала открытых данных правительства Москвы

Собеседник, близкий к властям региона, считает состоявшееся назначение усилением вице-премьера Елены Лопаевой, которая была замглавы департамента экономики Москвы. «Уже прозвучал тезис, что надо выстраивать конструктивные отношения с муниципалитетами и сосредоточиться на текущей работе, не махать шашкой», — отметил информатор.

Прежний и. о. директора «территориального» департамента Андрей Ганзий стал советником руководителя администрации Рустема Юсупова. Ганзий курировал взаимодействие с территориями с конца июня прошлого года — тогда после истечения срока контракта руководящий пост оставил Леонид Митраков. Последний долгое время находился в прямом подчинении Кирилла Маркевича — ближайшего соратника прежнего губернатора Виктора Басаргина. С тем периодом связаны скандалы с проваленными конкурсами по назначению глав территорий, попытками роспуска Думы Кизела и проваленными выборами в ряде территорий.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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