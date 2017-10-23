Обманутые дольщики на Урале отказываются от квартир, предложенных минстроем

14:05 23 октября 2017 0

Михаилу Волкову пришлось отвечать на неприятные вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доклад министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова вызвал острую дискуссию среди обманутых дольщиков, которые присутствовали на встрече в региональной прокуратуре 23 октября. Председателем на совещании рабочей группы был прокурор области Сергей Охлопков.

Наибольшее противостояние возникло из-за ЖК «Щербакова, 20». Поскольку перспективы достраивания этого дома в обозримом будущем туманны, министерство предложило обманутым дольщикам квартиры в новом доме на Рощинской, 44. Трехкомнатых квартир в этом доме нет, поэтому тем, кто заплатил деньги за такое жилье, предлагаются по три однокомнатных квартиры в этом доме. Часть дольщиков согласилась на такой вариант, а часть категорически против.

«Качество дома на Рощинской плохое, инфраструктуры вокруг нет никакой, район крайне криминогенный. Рядом дома цыган, которые продают наркотики, и там постоянно ходят толпы наркоманов. Небезопасно было бы отпускать на улицу детей», — заявила на совещании дольщик ЖК «Щербакова, 20» Алена Петрова. Робкая попытка министра протестовать это заявление, что все дома, которые строятся в Свердловской области, хорошего качества, вызвала у дольщиков громкий смех. Также они опровергли слова Волкова о том, что он встречается с ними каждую неделю. По их словам, последний раз они были на приеме у министра в августе.

«Уже четыре инвестора приходили и смотрели дом на Щербакова, но в итоге никто не взялся доводить его до ума. Квартиры на Рощинской — это единственный вариант, который правительство может сейчас предложить людям», — пояснил министр строительства Михаил Волков.

В общей сложности в разных городах Свердловской области обманутыми дольщиками являются 4218 человек. И эта цифра периодически меняется, так как время от времени выявляются новые объекты-долгострои и появляются застройщики-мошенники.