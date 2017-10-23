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Главные новости Свердловской области
14:05  23 октября 2017 0

Обманутые дольщики на Урале отказываются от квартир, предложенных минстроем

Массовый митинг обманутых дольщиков на Площади Труда. Екатеринбург, акция протеста, обманутые дольщики, массовое мероприятие, митинг, волков михаил
Михаилу Волкову пришлось отвечать на неприятные вопросыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доклад министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова вызвал острую дискуссию среди обманутых дольщиков, которые присутствовали на встрече в региональной прокуратуре 23 октября. Председателем на совещании рабочей группы был прокурор области Сергей Охлопков.

Наибольшее противостояние возникло из-за ЖК «Щербакова, 20». Поскольку перспективы достраивания этого дома в обозримом будущем туманны, министерство предложило обманутым дольщикам квартиры в новом доме на Рощинской, 44. Трехкомнатых квартир в этом доме нет, поэтому тем, кто заплатил деньги за такое жилье, предлагаются по три однокомнатных квартиры в этом доме. Часть дольщиков согласилась на такой вариант, а часть категорически против.

«Качество дома на Рощинской плохое, инфраструктуры вокруг нет никакой, район крайне криминогенный. Рядом дома цыган, которые продают наркотики, и там постоянно ходят толпы наркоманов. Небезопасно было бы отпускать на улицу детей», — заявила на совещании дольщик ЖК «Щербакова, 20» Алена Петрова. Робкая попытка министра протестовать это заявление, что все дома, которые строятся в Свердловской области, хорошего качества, вызвала у дольщиков громкий смех. Также они опровергли слова Волкова о том, что он встречается с ними каждую неделю. По их словам, последний раз они были на приеме у министра в августе.

«Уже четыре инвестора приходили и смотрели дом на Щербакова, но в итоге никто не взялся доводить его до ума. Квартиры на Рощинской — это единственный вариант, который правительство может сейчас предложить людям», — пояснил министр строительства Михаил Волков.

В общей сложности в разных городах Свердловской области обманутыми дольщиками являются 4218 человек. И эта цифра периодически меняется, так как время от времени выявляются новые объекты-долгострои и появляются застройщики-мошенники.

Александр Лукманов
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