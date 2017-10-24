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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:28  24 октября 2017 0

Тунгусов вызывает огонь на себя… до четверга

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир, кулаченко галина
Тунгусов пока главный в областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ответственным за принятие решений, касающихся оперативной ситуации в Свердловской области, стал глава администрации губернатора и первый зам Владимир Тунгусов. Его коллега Алексей Орлов, традиционно исполняющий обязанности главы региона в моменты отсутствия последнего, пока находится в отпуске.

«Владимир Георгиевич выполняет поручения губернатора», — кратко описал характер сегодняшней работы Владимира Тунгусова директор департамента информационной политики региона Александр Иванов.

Сам губернатор Евгений Куйвашев по приглашению министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова принимает участие в рабочем визите в страны Латинской Америки. Ожидается, что на встречах с представителями Мексики, Колумбии и Парагвая помимо прочего Куйвашевым будет презентована и российская заявка на право проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге. В область, как ожидается, губернатор вернется в четверг, 26 октября.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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