Тунгусов вызывает огонь на себя… до четверга

Ответственным за принятие решений, касающихся оперативной ситуации в Свердловской области, стал глава администрации губернатора и первый зам Владимир Тунгусов. Его коллега Алексей Орлов, традиционно исполняющий обязанности главы региона в моменты отсутствия последнего, пока находится в отпуске.
«Владимир Георгиевич выполняет поручения губернатора», — кратко описал характер сегодняшней работы Владимира Тунгусова директор департамента информационной политики региона Александр Иванов.
Сам губернатор Евгений Куйвашев по приглашению министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова принимает участие в рабочем визите в страны Латинской Америки. Ожидается, что на встречах с представителями Мексики, Колумбии и Парагвая помимо прочего Куйвашевым будет презентована и российская заявка на право проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге. В область, как ожидается, губернатор вернется в четверг, 26 октября.