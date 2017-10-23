В  жилом доме в Тюмени прогремел взрыв. ФОТО

В результате происшествия пострадал один человек
В Тюмени, в двухкомнатной квартире, произошел взрыв. На момент прибытия подразделений горели одна из комнат и кухня.
О взрыве на улице 50 лет Октября сообщил корреспонденту «URA.RU» источник в ГУ МЧС. В пресслужбе УМВД по области рассказали, что на место выехали правоохранительные органы. Была проведена эвакуация жителей дома с верхних этажей, всего эвакуировали 24 человека. По оперативной информации, пострадал 1 человек.
Пользователи во «ВКонтакте» делятся фотографиями с места происшествия. По их словам, в квартире были выбиты окна и шел черный дым.
Правоохранительные органы исключают криминальную составляющую. В настоящее время на месте работают дознаватели, причина пожара и ущерб устанавливаются.
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