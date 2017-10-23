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Главные новости Пермского края
20:05  23 октября 2017 0

В Пермском крае школьник погиб под колесами поезда

Неизвестно, почему мальчик не услышал грохот приближающегося подвижного составаФото: Тимур Х., ВК

В Прикамье подростка, переходившего железнодорожные пути перед приближающимся составом, сбил поезд.

«Проводится проверка по факту смертельного травмирования поездом 15-летнего жителя города Чернушка Пермского края», — сообщили «URA.RU» в Приволжском СКР на транспорте.

Установлено, что ЧП произошло на 1308-м километре перегона Чернушка — Трун Горьковской железной дороги. Машинист товарного поезда №2982 увидел подростка на путях, сигналил ему, экстренно затормозил, но, тем не менее, наезда избежать не удалось.

Тимур Х. был без наушников, поэтому пока непонятно, почему он не увидел и не услышал приближающийся состав.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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