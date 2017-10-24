Российским дипломатам не позволили забрать документы из консульства в Сан-Франциско

07:39 24 октября 2017 0

В посольстве РФ предупредили, что могут так же обойтись с представительствами США Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские власти не предоставили возможность вывезти архив из здания закрытого Генконсульства РФ в Сан-Франциско, утверждают в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства. 23 октября архив передан в посольство», — отметили в аккаунте дипмиссии в Facebook, передает «Федеральное агентство новостей».

В посольстве добавили, что все консульские архивы и документы являются «неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения», и решение властей США является грубым нарушением положений Венской конвенции.

«Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения», — предупредили в посольстве РФ.

Как писало «URA.RU» ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет в судебном порядке требовать возврата «незаконно отобранной российской собственности». А делегация Госдумы России из-за действий властей США отменила поездку в Нью-Йорк.